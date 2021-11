Bestuurders Boeing schikken voor 237,5 miljoen dollar in zaak 737 MAX

VN-Veilig­heids­raad roept op tot staakt-het-vu­ren in Ethiopië - Belgen raadt reizen naar het land af

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft bij de strijdende partijen in Ethiopië op een staakt-het-vuren aangedrongen. In een verklaring laat de Veiligheidsraad weten zich grote zorgen te maken over het uitbreiden en het escaleren van de gevechten in het land in de Hoorn van Afrika.

22:47