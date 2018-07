Bestuurder met glas op pleegt vluchtmisdrijf 20 juli 2018

Een automobilist die een glaasje op had, is woensdagochtend omstreeks 1.35 uur gevlucht nadat hij in de Bellaertstraat in Lede in het decor beland was.





De man verloor de controle over het stuur, ramde een paaltje en knalde tegen een verkeersbord. Maar zijn wagen was nog rijvaardig en de bestuurder koos ervoor om de vlucht te nemen. Tot de politie hem even later alweer terugvond. De man bleek ongedeerd te zijn, maar legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. (KMJ)