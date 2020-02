Besmette Belg mag quarantaine dan toch nog niet verlaten: “Test was weer positief” FT

14 februari 2020

15u12 0 West-Vlaming Philip Soubry, de met corona besmette Belg, mag vandaag dan toch nog niet uit quarantaine. “De nieuwe test was weer lichtjes positief”, zegt hij. De man hoopt het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis morgenmiddag te verlaten.

Philip (54) moest twee dagen op rij negatief testen om weer onder de mensen te mogen komen. Helaas. “De test woensdag was goed, die was negatief”, zegt hij aan de telefoon. “Maar zopas kreeg ik het bericht dat de testresultaten van gisteren weer lichtjes positief zijn. Er zit dus nog corona in mijn lichaam. De dokters kunnen me niet laten gaan.” Er werd opnieuw een staaltje uit de neus genomen. “Als dat goed is, mag ik morgennamiddag weg.”

De Wevelgemnaar, die in China woont en werkt en er zijn vrouw heeft moeten achterlaten, had nochtans z’n zinnen gezet op een vertrek. Hij wilde dit weekend een bezoek brengen aan zijn ouders en zoon. “Als ik hier ook nog morgen en zondag moet zitten, ga ik panikeren, denk ik. En mijn bier is op.” Hij kan er gelukkig wel nog om lachen: “Ik ben nu eigenlijk een BV. Geen Bekende Vlaming, wel een Besmette Vlaming. Ik zou hier in mijn kamer ook nog een secretaresse moeten hebben die de contacten met de pers onderhoudt. Ik hang voortdurend aan de telefoon.”