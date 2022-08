Beslissing om Leffe voortaan ook in Russische brouwerijen te maken zorgt voor ophef

De beslissing om Leffe, een van de internationale exportbieren van AB InBev, binnenkort in zeven Russische brouwerijen te brouwen, zorgt voor ­beroering. Het ene na het andere bedrijf trekt immers weg uit Rusland, vanwege de inval in Oekraïne. Het nieuws leidt tot oproepen om Leffe en andere AB Inbev-bieren te boycotten.

Leffe is een Belgisch abdijbier dat al sinds 1996 wordt gebrouwen door AB InBev in Leuven. Toch zal er binnenkort, voor het eerst, donkere en blonde Leffe gemaakt worden in zeven Russische brouwerijen. Die beslissing is genomen door AB InBev-Efes, een joint-venture van AB Inbev met het Turkse Anadolu Efes, waarin AB Inbev geen controlerend belang heeft. De brouwerijen werken al sinds 2018 samen in onder andere Rusland.

Maar vanwege de Russische inval in Oekraïne en de sancties tegen Rusland wil AB InBev af van zijn belang van 50 procent in de joint venture. Het bedrijf wil zich, net als andere grote bedrijven zoals McDonald’s, Starbucks of Nike, zoveel mogelijk terugtrekken uit Rusland.

Onderhandelingen

“AB InBev onderhandelt nog met de Turkse brouwer over een overname van het aandeel”, laat het bedrijf weten. “Ook de opschorting van licenties van bepaalde merken maakt deel uit van de onderhandelingen.” Maar zolang er geen oplossing is, kan de joint-venture zelf beslissen wat ze doen met de biermerken. En dus stroomt er in Rusland Stella uit de tapkraan, en kan er Leffe gebrouwen worden.

De Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel kondigde op 5 augustus op Twitter aan dat Russische brouwerijen Leffe gaan brouwen. Dat nieuws viel echter niet bij iedereen goed op de maag. In reacties op de post wordt opgeroepen over te gaan tot een boycot van alle AB Inbev-merken. Een andere Twitteraar post een foto van een opgestoken middenvinger naar enkele flesjes Leffe, met de hashtag #NooitMeerLeffe.

AB InBev zegt af te zullen zien van financiële voordelen uit de activiteiten van de joint venture. Voor de verkoop van het belang schreef de Belgische brouwer eerder al 1,1 miljard euro af.

Europese sancties

Bier is, net als andere voedingsmiddelen, geen onderdeel van de sancties die de Europese Unie sinds het begin van het Russische offensief tegen Oekraïne heeft aangekondigd. Voorwaarde is wel dat de Europese bedrijven niet samenwerken met personen of entiteiten die door de EU worden aangepakt en dat zij ook de sancties naleven met betrekking tot bijvoorbeeld het vervoer of de financiering van activiteiten in Rusland.

Slecht voor imago?

Het nieuws is sowieso een domper op het imago van AB Inbev. Toch zegt een marketingexpert in ‘Het Nieuwsblad’ dat de kans klein is dat de gemiddelde Belg er één Leffe minder door zal drinken. “Voor het bedrijfsimago is dit nieuws vervelend”, klinkt het. “Maar de vraag is of dat lang blijft hangen. Vijf jaar geleden riepen Amerikaanse conservatieven op tot een boycot van Nike waarbij zelfs schoenen werden verbrand. Achteraf bleek dat geen enkele impact te hebben gehad op de verkoop en reputatie van Nike.”