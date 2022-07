Beroepsvereniging waarschuwt voor meer niet-geconventioneerde kinesisten

Vuurwerk dat in België verkocht wordt is niet altijd veilig

Uit onderzoek van de FOD Economie is gebleken dat verschillende vuurwerkartikelen die in België te koop zijn niet aan de administratieve vereisten voldoen of geen veilige werking kunnen garanderen. De twintig gecontroleerde producten werden gericht gekozen omdat werd vermoed dat ze niet in orde waren. Er werd ook specifiek gekeken naar vuurwerk van categorie F2. Dat is vuurwerk met een laag geluidsniveau dat weinig gevaar inhoudt.

