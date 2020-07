Exclusief voor abonnees

Bernie Ecclestone wordt vader op zijn 89ste: kan dat op natuurlijke wijze en is het moreel verantwoord?

Luc Beernaert

02 juli 2020

17u28

5

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is opgetogen dat hij eerder deze week vader is geworden van een zoon: Ace. Het zou banaal nieuws zijn mocht Ecclestone niet de gezegende leeftijd van 89 jaar hebben. Zijn echtgenote, de Braziliaanse Fabiana Flosi, is 44. Hoe groot is de kans dat Ace op natuurlijke wijze werd verwekt? Zouden leeftijdsgenoten van Ecclestone en zijn vrouw in ons land middels in-vitrofertilisatie (IVF) aan nageslacht geraken? En ook: is het ethisch verantwoord op zulke hoge leeftijd nog een kind op de wereld te zetten?