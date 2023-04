Berin JJ4 die jogger doodde in Noord-Italië gevangen

Na de fatale aanval op een jogger in Noord-Italië is de wilde berin JJ4, die verantwoordelijk was voor de dood van de man, gevangen genomen. Dat meldt de provincie Trentino. Het dier werd 's nachts gevonden en gevangen.

De beer doodde op 12 april de 26-jarige Andrea Papi in het dal Val di Sole, een populair gebied bij wandelaars en toeristen. Een DNA-onderzoek match bevestigde dat het wel degelijk om de beer gaat die de man doodde. JJ4 is de zus van Bruno, de “probleembeer” die in 2006 in Beieren werd doodgeschoten.

De provincie had eerder bevolen JJ4 af te schieten om “de openbare veiligheid te bewaren”. De administratieve rechtbank in Trento heeft het bevel vorige week echter opgeschort. Dierenwelzijnsorganisaties waren tegen het bevel in beroep gegaan.

Tegenstanders van het afmaken benadrukken dat beren normaal gesproken afstand houden van mensen. De lokale overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen uit gebieden blijven waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen, aldus een dierenactiviste.

Volledig scherm De beer doodde de 26-jarige Andrea Papi in het dal Val di Sole, een populair gebied bij wandelaars en toeristen. © Photo News / Photo News

Vader en zoon aangevallen

Het incident heeft het debat aangewakkerd over het samenleven van beren en mensen in de regio. JJ4 had in 2020 een vader en zijn zoon aangevallen op de bergtop Monte Peller. Toen was er ook opgeroepen de beer af te maken, maar besliste een rechter daar eveneens anders over.

Autoriteiten van de provincie Trente willen het aantal beren in het gebied nu verminderen, en overwegen om beren te verplaatsen naar andere regio’s in Italië. Maar dierenbeschermingsorganisaties hadden daarop kritiek, aangezien de dieren zelden in aanraking komen met mensen.

Lees ook: Beren zorgen voor onrust in Oostenrijkse en Italiaanse Alpen

KIJK. Beer verrast een man die aan het ontspannen is in zijn tuin

KIJK. Zwarte beer stapt op een groep wandelaars af