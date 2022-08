Benzine en diesel weer goedkoper

Vermoede­lijk stuk ruimteaf­val van SpaceX neerge­stort in weide van Australi­sche boer: “Precies een verbrande boom"

Een drie meter lang object dat zich in de grond boorde op een stuk land in de Australische deelstaat New South Wales, deed boer Mick Miners raar opkijken. Volgens ruimtevaartdeskundigen is de kans zeer groot dat het ruimteafval afkomstig is van een capsule van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

1 augustus