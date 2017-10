Bendeslachtoffers willen eigen onderzoek financieren met crowdfunding: "Vertrouwen in justitie is weg" Rutger Lievens - Matthias Van den Bossche

17u18

Bron: Eigen berichtgeving 1 BELGA De vader van Diederik en Nathalie Palsterman werd doodgeschoten bij de Bende-overval op de Delhaize van Aalst. Bij die raid vielen acht doden. Enkele slachtoffers van de Bende van Nijvel starten een crowdfunding waarmee ze een onafhankelijk onderzoek willen financieren. Hun vertrouwen in justitie is volledig weg, zeggen Diederik en Nathalie Palsterman. Hun vader Jan werd doodgeschoten bij de laatste Bende van Nijvel-overval in Aalst op 9 november 1985.

"De recente commotie rond 'De Reus' van de Bende roept weer veel vragen op: hoe kan het dat niemand tot op vandaag het alibi van een van de verdachten in het dossier heeft onderzocht? Waarom is niemand de gelijkenis tussen een verdachte en de robotfoto opgevallen? Zoals deze vragen zijn er honderden die wij ons al jarenlang dagelijks stellen. Justitie heeft die vragen tot op vandaag niet gesteld", verklaarde Nathalie Palsterman op een persconferentie. Haar broer Diederik was destijds getuige van de dodelijke raid op de Delhaize van Aalst en zag hoe een overvaller zijn vader dodelijk trof.

Het onderzoek naar de daders is "onvoldoende kwalitatief onderzocht", zegt Nathalie Palsterman. "Het loopt al 32 jaar mis. Er zijn belangrijke pistes onaangeroerd gebleven en er zijn aanwijzingen dat leden van eigen korpsen werden beschermd. Er is gemanipuleerd, dat is duidelijk. En dat is als slachtoffer nog erger dan dat we niet weten wie de daders zijn. We beginnen ons veel meer vragen te stellen. Wat zit erachter en waarom? Ik weet niet wat de prioriteiten van de onderzoeksrechter zijn, maar manipulaties onderzoeken moet je heel discreet in alle stilte doen."

Dat er nieuwe speurders komen voor de cel in Charleroi nadat de piste van 'De Reus' opdook, wekt weinig vertrouwen voor de Palstermans. "Er was een tijd dat er 100 mensen op het dossier zaten. We hebben het in die 32 jaar wel gehad en we zijn er mee klaar, met dat onderzoek. Wij willen een onafhankelijk onderzoeksteam, geleid door onze advocaat (Walter Van Steenbrugge, nvdr.) We kunnen dat zelf niet betalen en hebben daarom een crowdfunding opgestart. Wie ons wil ondersteunen, kan dat op http://ellendevandebende.be. Om de meer dan drie miljoen bladzijden door te lichten, is tot 250.000 euro nodig. De onderzoeksgroep zou geen enkele piste uit de weg gaan, ook die van de rijkswacht die nu circuleert. We zijn ervan overtuigd dat de waarheid in het dossier staat."

BELGA Een lijkwagen verlaat de parking van de Delhaize van Aalst, enkele uren na de dodelijke overval op zaterdagavond 9 november 1985.