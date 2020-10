Bende gelinkt aan Poolse hooligans smokkelde tonnen drugs naar België en andere landen

Meer krokusva­kan­tie en minder zomervakan­tie: experts pleiten in rapport voor systeem met “afkoe­lings­pe­ri­o­des”

13:11 In de strijd tegen het coronavirus wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 11 november, maar in een rapport pleiten de experts ervoor om de oefening te herhalen voor de krokusvakantie. “Zo maak je het moeilijker voor het virus om zich te vermenigvuldigen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs in VTM Nieuws.