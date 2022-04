Ben jij klaar voor de grote sprong? Doe de test en maak werk van die droomjob

In het nieuwe VTM-programma ‘Blind Gesprongen’ begeleidt VDAB vijf Vlamingen die in een nieuw jobavontuur springen. Ze trekken alle vijf de deur van hun werkplek achter zich toe en leggen hun lot in handen van de experts. Waar ze terecht zullen komen is nog een groot vraagteken … Ben jij ook toe aan een nieuw hoofdstuk in je loopbaan? Doe de test en kijk waar jouw kansen voor die droomjob liggen.

We spenderen doorgaans meer tijd op de werkvloer dan thuis. Een loopbaan kan dus maar beter plezier en voldoening schenken, toch? Maar soms besef je zelf niet dat je vastzit in een sleur of dat het gras wel degelijk groener kan zijn aan de overkant. Er zijn gelukkig een aantal signalen die je er attent op kunnen maken dat je toe bent aan een nieuwe wending in je carrière. Valt je job niet langer te combineren met je privéleven? Neem je stress en frustraties onbewust mee naar huis? Heb je het gevoel dat je talenten niet worden benut of dat er amper naar je wordt geluisterd? Dan is het misschien ook voor jou tijd om de sprong naar je droomjob te wagen.

Tijd voor een carrièreswitch, of ben je er toch nog niet helemaal uit? Wat je mindset ook is, VDAB zet samen met jou je carrière in beweging. Doe de jobtest en maak met heel wat nuttige tips & tricks werk van een van een professionele carrière die je elke dag opnieuw energie geeft.