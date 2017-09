Ben (15) was alleen in de fitness toen hij 98 kilo wilde opduwen. Het ging fout Koen Van De Sype

06u45

Bron: Seven News, The Courrier Mail 0 Facebook Ben Shaw (links). Rechts de fitness waar het incident gebeurde. Een 15-jarige jongen die in een fitnesszaak in Australië een gewicht van 98 kilogram wilde opdrukken, heeft dat duur betaald. Ben Shaw was alleen in de zaak toen hij zich aan de uitdaging waagde. Het was een andere klant die hem een half uur later vond. De vader van vier reageerde onmiddellijk.

Het incident gebeurde dinsdag in de Pine Rivers PCYC Gym. De echtgenote van de sporter die Ben vond, deed het hele verhaal aan de Australische nieuwszender Seven News.

“Toen mijn man in de fitness aankwam, was het er doodstil”, vertelt de vrouw. “Er leek niemand aanwezig te zijn en hij wilde net met zijn training starten, toen hij zag dat er een jongen op een van de banken lag waar je aan gewichtheffen kan doen. Op zijn keel lag een schijvenhalter, een metalen staaf met aan weerszijden een gewicht. Mijn man rende onmiddellijk naar hem toe om hem te helpen.” (lees hieronder verder)

Facebook Ben Shaw.

De man tilde het gewicht op en riep om hulp. Uiteindelijk kwamen er nog twee andere leden van de club aan en die begonnen met de reanimatie tot de hulpdiensten arriveerden. De jongen zou maar liefst 30 minuten onder het gewicht gestoken hebben voor hij gevonden werd. “Ik begrijp nog altijd niet waarom er niemand van het personeel aanwezig was”, zegt de vrouw nog.

Kritieke toestand

Ben werd naar het Princess Alexandra Hospital gevoerd en is nog altijd in kritieke toestand. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen. De fitnesszaak is voorlopig gesloten. (lees hieronder verder)

Facebook Ben (links) aan de slag in de fitness.

Op de Facebookpagina van de zaak staat te lezen dat iedereen er daar erg van onder de indruk is. “Dit was een vreselijk ongeluk en iedereen hier is er zwaar van aangedaan”, staat er. “Onze gedachten gaan naar de familie en vrienden van de jongen en we bieden slachtofferhulp aan iedereen die daar behoefte aan heeft. We werken zo goed we kunnen mee aan het onderzoek naar de omstandigheden van het incident.”

Facebook Ben Shaw.