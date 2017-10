Bemanning komt om bij crash Russisch gevechtsvliegtuig in Syrië EB

15u58

Bron: DPA 0 EPA Een Russisch gevechtsvliegtuig van het type Su-24. Een Russisch gevechtsvliegtuig van het type Su-24 is in Syrië bij het opstijgen van de militaire basis Hamaimim neergestort. De bemanning kon niet tijdig de schietstoel gebruiken en is omgekomen. Dat deelde het ministerie van Defensie in Moskou vandaag mee. Volgens de eerste vaststellingen zou een technische storing aan de basis van de crash van de tweezitter liggen.

Het toestel stortte neer op een dorp niet ver van de luchtmachtbasis, waarbij een woning werd vernield. Onder de inwoners vielen geen slachtoffers, aldus regeringskringen in Damascus. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad. Het land voert sinds 2015 luchtaanvallen in Syrië uit, die gericht zijn tegen de IS en de rebellen.



In december vorig jaar was een Russisch jachtvliegtuig van het type Su-33 na een missie in Syrië bij de landing op het vliegdekschip Admiraal Koeznetsov in de Middellandse Zee gestort.