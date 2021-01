Belgische zakenman opgepakt in Dakar na vondst 675 kilo cocaïne

De drugs zelf werden volgens de Senegalese media al gevonden op 28 december in een huis in de kustplaats Ngaparou. De drugshandelaars slaagden er toen nog in aan de politie te ontsnappen, maar hun identiteit was bekend en ze werden geseind, zodat het moeilijker werd het land nog te ontvluchten.

De verdachte is volgens plaatselijke media zeer actief in de bouwsector. De Belg zou betrokken zijn bij vastgoedprojecten in Dakar en aan de ‘Petite Côte’, een kuststrook met verschillende badplaatsen vlakbij de grens met Gambia, ook wel de Afrikaanse Riviera genoemd. De Belg werd in de loop van vorige week opgepakt en is doorverwezen naar het parket van de stad Mbour in de regio Thiès.