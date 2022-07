Belgische zakenman kan twee jaar na “schijnproces” Dubai verlaten

Europese Commissie wil gasver­bruik met 15 procent indijken tot lente volgend jaar: “Bespaar gas voor een veilige winter”

De Europese Commissie stelt voor om het gasverbruik in de Europese Unie tussen 1 augustus en 31 maart met 15 procent terug te schroeven. Dat besparingsplan moet het continent wapenen voor een winter met fors verminderde gasleveringen uit Rusland, of zelfs een totale stopzetting van de aanvoer uit Rusland. Dat laatste scenario is volgens voorzitter Ursula von der Leyen zelfs “aannemelijk”. Maar “als we eensgezind optreden, kunnen we alle moeilijkheden de baas”.

20 juli