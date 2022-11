Belgische waarzegger in Ierland wellicht vermoord door aan cannabis verslaafde zoon

De Belg Stefan Posschier (65), een in Ierland bekende waarzegger, is wellicht vermoord door zijn aan cannabis verslaafde zoon Ross O’Rourke (28). De man zit in Ierland in de gevangenis op verdenking van de moord. Mogelijk verkeerde hij in een soort psychose. Toen hij hoorde waarvan hij werd beschuldigd, schudde hij volgens de politie zijn hoofd, zonder iets te zeggen.

Het lichaam van Stefan Posschier (65), in Ierland bekend onder zijn artiestennaam ‘Stefan DeGuylian’, werd op 25 oktober aangetroffen in de tuin van zijn huis tussen Kinnegad en Milltownpass, op enkele tientallen kilometers van Dublin. Het was ingewikkeld in een dekzeil en hij was om het leven gebracht met messteken.

Ross O’Rourke (28), zoon van het slachtoffer, wordt nu beschuldigd van de moord. Volgens ‘Sunday World’ is de man zwaar verslaafd aan cannabis en verkeerde hij op het moment van de feiten mogelijk in een psychose. Hij zou een tijd afstand genomen hebben van zijn familie, maar verzoende zich nadien met hen. De man zou eerder in Whatsapp-berichten ook al zijn moeder bedreigd hebben met de dood. Die verstuurde hij toen hij verbleef in een psychiatrisch ziekenhuis in Amsterdam.

Gefluister

Politieagent Sergeant Donnelly vertelde in de rechtbank dat Ross O’Rourke (28), toen hij hoorde waarvan hij werd beschuldigd, zijn hoofd schudde en verder niets zei. Vrijdag verscheen O’Rourke (28) in het Ierse Mullingar voor de rechtbank. Zijn advocate Kate McGhee vroeg om een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek voor haar cliënt. De twintiger fluisterde daarop iets tegen zijn advocate, zonder de rechter aan te spreken.

Volledig scherm Stefan Posschier (65), in Ierland als waarzegger bekend onder de naam 'Stefan DeGuylian'. © RV

De zoon van het slachtoffer zit nu in de gevangenis van Cloverhill in voorlopige hechtenis op verdenking van de moord op zijn vader. Op 17 november verschijnt hij via videoverbinding opnieuw voor de rechtbank.

Bekend in heel het land

De Belg Stefan Posschier (65) is afkomstig uit Brussel, maar woonde al meer dan 20 jaar in Westmeath, een graafschap in de Ierse provincie Leinster. Onder de artiestennaam ‘Stefan DeGuylian’ was hij als gewaardeerd waarzegger bekend in heel het land, schreven lokale media na zijn dood.