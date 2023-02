Belgische vrouw (40) sterft bij crash tegen grote metalen constructie op Spaanse snelweg

KIJK. Unieke beelden van noorder­licht boven grote delen van Nederland. “Zelfs boven Vlaanderen was het poollicht fotogra­fisch zichtbaar”

Boven grote delen van Nederland was zondagavond een bijzonder natuurverschijnsel te zien: het noorderlicht. Dat is een aantal keer per jaar in het noorden van het land te fotograferen, maar is niet vaak met het blote oog te zien. In Vlaanderen was het poollicht niet met het blote oog te zien maar wél te fotograferen.