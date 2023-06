Belgische truckchauffeur (61) betrapt met 156 kilo coke die hij ging afleveren in Engeland

23-jarige Russische toerist voor Egyptische kust doodgebe­ten door haai

In de Egyptische badplaats Hurghada is een Russische man doodgebeten door een haai. Zijn familie keek vol afgrijzen vanaf de kust toe hoe het beest de man verwondde en nadien met zich mee het diepe water in trok. Volgens de dienst Buitenlandse Zaken van Rusland gaat het om de 23-jarige toerist Vladimir Popov. Zijn vriendin was even voordien samen met hem gaan zwemmen, zij wist tijdig te ontsnappen.