Belgische toeristen door plotse overstroming in Argentinië meegesleurd in kolkende rivier

UPDATE Financiële sancties als ouders geen Nederlands willen leren “bespreek­baar” voor Conner Rousseau, Groen: “Dit is niet progres­sief”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau “staat open” voor sancties tegen ouders die weigeren Nederlands te spreken. Dat heeft hij deze avond gezegd in de debatshow ‘De Tafel van Vier’ op Play 4. Voor Rousseau, die zich naar eigen zeggen grote zorgen maakt over het onderwijs in Vlaanderen, zijn financiële sancties “bespreekbaar”.

6:38