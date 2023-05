Belgische toeriste verkracht tijdens bezoek aan waterval in Senegal

Hoe waarschijn­lijk is het dat Rusland de aanval zelf in scène zette? Dit weten we al

Of drones boven het Kremlin écht door Oekraïne de lucht in werden gezonden, dat blijft een vraagteken. Wij stelden zes belangrijke vragen over wat we wél al weten aan enkele experts ter zake. Welke ruimte schuilt er onder de koepel die vuur vatte? Wie heeft de video’s over de vermeende aanslag gepubliceerd? En wie zijn die twee mensen op het dak?