Belgische toeriste (64) op snelwegparking in Duitsland overreden door vrachtwagen die gewoon doorrijdt

ONZE OPINIE. “1.000 politici telt Brussel. Maar het is er te stil. Je hoort een trein in Brus­sel-Zuid voorbijra­zen”

“Genoeg politiek kapitaal in Brussel om zich over het drugsprobleem te buigen. Maar het is té stil in onze hoofdstad. Je hoort een trein in Brussel-Zuid voorbijrazen. Politici staren schaapachtig in de verte. Ze wijzen naar het federale niveau. En ook daar miste minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kansen”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.