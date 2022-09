Belgische toeriste (30) in gezicht gestoken bij aanval in metro New York

De Belgische vrouw werd zaterdagochtend omstreeks 9 uur aangevallen toen ze van een trap afliep in een metrostation in de wijk Chelsea. De daders benaderden haar, haalden een mes boven en staken de vrouw in het gezicht. De hulpdiensten konden de vrouw ter plaatse verzorgen. Op New York Post is te zien hoe de vrouw gewond raakte in het gezicht, ter hoogte van de hals.

Man klampt onbekende vrouw (52) vast in metrostation in New York en gooit haar op het spoor

Volgens de politie is het aantal feiten met geweld in het tiende district van New York op een jaar tijd met 80 procent gestegen. Enkele getuigen waren gechoqueerd door de aanval zaterdagochtend. Het geweld, zeker in de metro, zou alsmaar erger worden. “Het is verschrikkelijk”, reageert een getuige. “Ik zie de hele tijd dingen in de metro, ruzies, daklozen, ... Ik voel me niet veilig.”