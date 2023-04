Belgische toerist sterft door hartaanval tijdens vakantie in Italiaans skioord

Ook tweede verbannen parlements­lid uit Tennessee krijgt zetel voorlopig terug

De Democraat Justin Pearson mag terugkeren in het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Tennessee. Een commissie in zijn kiesdistrict in Memphis besloot woensdag de zwarte Pearson als interim-parlementslid te installeren totdat een definitieve opvolger is verkozen. Pearson werd vorige week samen met zijn zwarte collega-afgevaardigde Justin Jones door de Republikeinse meerderheid in het Huis afgezet, nadat ze geprotesteerd hadden voor strengere wapenwetten.