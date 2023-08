Belgische toerist (22) stort naar beneden en sterft in Zwitserland

Man (65) beëindigt solotrip per kajak van maar liefst 11.000 kilometer met succes

Een Canadese man (65) heeft een succesvolle solotrip per kajak achter de rug. Maar liefst 11.000 kilometer en 14 maanden later heeft Mark Fuhrmann de finish in Halifax in Canada bereikt. Achter zijn reis schuilt een persoonlijk verhaal. De vrouw van Fuhrmann overleed tien jaar geleden. Hij wilde niet langer in een negatieve spiraal blijven en trok eropuit per kajak.