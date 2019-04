Belgische skiërs zitten bijna vier uur vast in skilift ALE

08 april 2019

13u55

Bron: Tom Derycke 1 In Les Deux Alpes, een skigebied in de Franse Alpen, zijn enkele skiërs na bijna vier uur bevrijd uit de skilift. Onder hen twee Belgen die samen met enkele vrienden op skiles waren. Op de terugweg van de pistes stopte de skilift opeens. De oorzaak is nog niet duidelijk.

Pierre, een Frans jongetje dat ook in de skilift zit, vertelde hoe de situatie op dat moment in elkaar zit: “We zitten hier al bijna twee uur en een half vast. Het begint echt lang te worden en dat is wat vervelend.” De skiërs zijn niet in gevaar, maar het is allesbehalve aangenaam. Op dat moment ziet het er ook niet naar uit dat ze in de eerstvolgende uren bevrijd zullen worden. “We gaan heel langzaam vooruit en we zullen waarschijnlijk binnen twee uur aankomen”.

Tom Derycke en zijn vrouw zaten samen met enkele andere skiërs vast. Hun kinderen namen een andere lift en werden door vrienden naar boven gebracht. “We zagen al helikopters passeren, maar ik denk dat die eerder voor de gevallen skiërs zijn”, vertelt Tom Derycke. Gelukkig konden de vastzittende skiërs er nog om lachen. “We hoorden dat de mensen die eruit stappen water en een drankbonnetje krijgen!”

Na bijna vier uur vastzitten werden ze uit hun lijden verlost. De oorzaak van de panne is niet duidelijk. Het gaat wel om een oude lift die dateert uit 1985 en volgend jaar vervangen zou worden.