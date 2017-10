Belgische rugzaktoerist (22) krijgt lift in Nieuw-Zeeland. Maar dan haalt inzittende mes boven Karen Van Eyken

12u18

Bron: Stuff.co.nz 0 thinkstock Een 22-jarige Belgische rugzaktoerist was een droomreis aan het maken in Nieuw-Zeeland toen hij een ware nachtmerrie beleefde. Toen hij een lift kreeg aangeboden nabij Matamata, bleken de inzittenden geen goede bedoelingen te hebben. Plots werd hij bedreigd met een mes.

De Belg was zes weken geleden in Nieuw-Zeeland toegekomen en was van plan om nog zes à zeven maanden rond te trekken. De toerist was gisteren rond 17u lokale tijd aan het liften nabij de gemeente Matamata toen een rode Nissan naast hem stopte. De chauffeur bood hem een lift aan.

Maar reeds na 5 minuten zette hij de wagen aan de kant. Een andere inzittende trok plots een mes. "De twee mannen eisten geld en hebben hem enkele honderden dollars afhandig gemaakt", verklaarde speurder Chris Smith van de lokale politie. Vervolgens werd onze landgenoot uit de auto gezet. De daders vluchtten weg richting Matamata. De politie verspreidde een opsporingsbericht om de overvallers te kunnen vatten.

De Belg kwam met de schrik vrij maar is wel van slag. "Desondanks wil hij zijn trektocht verderzetten", aldus Smith. "Het is teleurstellend dat dit kan gebeuren met iemand die naar hier komt om Nieuw-Zeeland te ontdekken. Zelfs indien de rest van zijn trip voorspoedig verloopt, zal deze nare herinnering helaas verbonden blijven met zijn bezoek aan ons land", besloot de rechercheur.

Matamata is populair bij toeristen omdat de locatie als decor diende voor 'The Lord of the Rings'-filmtrilogie.