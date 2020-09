Belgische regeling rond havenarbeiders mogelijk in strijd met Europees recht AMPH

10 september 2020

11u50 23 Het stelsel dat bedrijven in Belgische havengebieden verplicht om enkel te werken met erkende havenarbeiders, is mogelijk in strijd met de Europese regels rond vrijheid van vestiging en vrij verkeer van werknemers. Tot die conclusie komt de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Het is nu aan de rechters van dat hof om de knoop door te hakken.

In België wordt havenarbeid geregeld door de wet-Major. Die bepaalt dat het laden en lossen van schepen in de Belgische havens om veiligheidsredenen enkel mag gebeuren door erkende havenarbeiders. De erkenning gebeurt door paritaire comités, waar werkgevers en vakbonden in zetelen.

Nadat de Europese Commissie een inbreukprocedure was gestart tegen de wet, werd de regeling licht gewijzigd. Maar twee logistieke bedrijven, Middlegate en Katoen Natie, vechten de regeling aan bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Die rechtscolleges hebben nu vragen gesteld aan het Europees Hof.

De advocaat-generaal bij dat hof zegt nu dat bepaalde elementen in de regeling in strijd kunnen zijn met het EU-recht van vestiging en vrij verkeer van werknemers. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt wel vaak gevolgd door de rechters. De uitspraak kan nog enkele maanden op zich laten wachten.