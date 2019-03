Belgische primeur: ‘s Werelds grootste 3D-printer print volledig huis in amper twee weken Christelle Zitu

19 maart 2019

22u20

Bron: VTM 0

Over enkele maanden kan je met een 3D-printer een volledig huis printen. In Westerlo werd vandaag de grootste 3D-printer ter wereld voor het eerst getest. Een primeur voor Belgen. Hij zal twee bouwlagen in een keer afdrukken. De printer moet eerst afgesteld worden om de beste printsnelheid te vinden. Het apparaat is gekocht met subsidies en moet bouwbedrijven inspireren om er zelf in te investeren. De 3D-printer heeft heel wat voordelen. De architect kan extremere vormen gebruiken in ontwerpen. Er wordt ook minder materiaal verspild en het bouwen is goedkoper.