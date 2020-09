Belgische pedofiel in gevangenis na obsceen gedrag op Franse camping HR

14 september 2020

17u37

Bron: Vosges Matin 3 De Franse politie heeft een Belgische pedofiel gearresteerd. De zeventiger had op een camping zijn geslachtsorgaan getoond aan een meisje van 7 jaar. Zij verwittigde echter haar ouders, en die trommelden de politie op.

Volgens Vosges Matin werd de Belg opgepakt op een camping in Xonrupt-Longemer, in de Vogezen. Ongeveer een week geleden toonde hij daar zijn geslachtsdeel aan een 7-jarig meisje, dat haar ouders op de hoogte bracht. Zij belden de politie. Toen de agenten de man kwamen arresteren, besloten ze ook de harde schijf van zijn computer te controleren. Daar ontdekten ze nog een hele hoop kinderporno.

Bovendien bleek dat de man in ons land al veroordeeld was voor kindermisbruik. De Belg werd voorgeleid voor een Franse onderzoeksrechter en in voorlopige hechtenis genomen. De politie onderzoekt nog of de Belg tijdens zijn vakantie nog meer kinderen benaderd heeft.



