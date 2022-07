Belgische Laure (54) liet liposuctie uitvoeren in Tunesië, maar het resultaat is niet wat ze verwacht had: “Mijn lichaam is lelijk, ik huil er elke dag om”

Verblind door reclame op Instagram boekte Laure (54) een ticket naar Tunis vorige zomer. In de hoofdstad van Tunesië liet de Waalse vrouw een liposuctie aan haar buik en dijen uitvoeren, maar de arts maakte er een zootje van. “Mijn huid is gerimpeld en mijn dijen zijn krom”, getuigt Laure aan RTL Info. Ze wil jonge vrouwen waarschuwen. “Het is niet omdat sociale media mooie resultaten tonen dat het bij jou ook zo zal zijn.”

Voor- en nafoto’s van vrouwen op Instagram die aan hun lichaam hadden laten sleutelen, verleidden de vijftiger. “Ik wou mijn kledingmaat van toen ik in de dertig was terug”, vertelt Laure. “Ik was mijn maatje L beu.” De Waalse had enkel oog voor vrouwelijke influencers die er perfect uitzagen op sociale media en droomde nog maar van één ding: worden zoals zij. “Ik heb geen vrienden, geen job,... Toen ik al die mooie foto’s zag, ben ik gezwicht en heb ik een bericht gestuurd.”

Laure nam contact op met de manager van een instelling voor cosmetische chirurgie in Tunis. Via WhatsApp stuurde ze foto’s van zichzelf in haar ondergoed om haar buik te tonen. Ze kreeg te horen dat een operatie mogelijk was. “Ik boekte mijn vliegtuigticket, ging naar de luchthaven van Gosselies en trok naar de kliniek.” Na een overnachting kreeg ze bezoek van een arts, die haar een document liet ondertekenen waarin afstand werd genomen van iedere aansprakelijkheid. Ook bracht hij markeringen aan op haar buik en dijen om te tonen wat hij zou doen. “Maar ik begreep daar niets van! Voor mij wou dat niets zeggen”, hekelt de vrouw.

Na de operatie kreeg ze een tweede en meteen ook laatste bezoek van de dokter. De ingreep was goed verlopen, vertelde hij. “Hij zei dat hij vier liter vet bij me had weggenomen en dat ik tijd nodig zou hebben om te herstellen.” De dagen, weken en maanden verstreken, maar in de spiegel zag Laure niet het lichaam waar ze zolang van had gedroomd. “Ik verloor twee broekmaten, maar mijn huid is helemaal gerimpeld en mijn dijen zijn krom”, doet de vijftiger haar beklag bij RTL Info.

2.000 euro

Naast haar ideaal verloor de Waalse ook 2.000 euro. Een bedrag dat ze ter plaatse cash moest betalen. “En daarbij zijn mijn vliegtuigtickets en medicijnen nog niet meegerekend”, klinkt het. Laure probeerde de arts te bereiken, maar aan de kant van de kliniek heerste er radiostilte. Op het internet botste ze ondertussen op vrouwen die hetzelfde meemaakten.

“Ik walg van mijn lichaam en heb nachtmerries”, treurt ze. Laure stapte met haar verhaal naar de Franstalige pers omdat ze jonge meisjes wil waarschuwen. “Wees voorzichtig. Het is niet omdat sociale media mooie resultaten tonen dat het bij jou ook zo zal zijn. Trap niet in de val zoals ik heb gedaan.”

Wat is hier misgelopen? Expert legt uit RTL Info legde de getuigenis van Laure voor aan Jean Hébrant, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde. Hoe is het zo kunnen mislopen? Volgens Hébrant had de arts in Tunis een “zachtere techniek” moeten gebruiken. “De chirurg had een beetje vet onder de huid van de vrouw moeten laten om niet zo’n volledig verfrommeld resultaat te krijgen”, verduidelijkt de expert. Nog volgens Hébrant heeft Laure een fragiel vel en had de Tunesische arts dat moeten opmerken. “Wanneer je voor een cosmetische ingreep naar het buitenland trekt, riskeer je op een minder goede arts te vallen”, waarschuwt Hébrant nog. “Men moet goed beseffen dat een chirurg niet in alles gespecialiseerd is.” Vier tips voor wie een operatie in het buitenland overweegt - “Wees waakzaam bij het kiezen van een arts voor de ingreep”, zegt Hébrant. Let erop dat het om een gekwalificeerde dokter gaat. - Laat je eerst onderzoeken om de haalbaarheid van de operatie te achterhalen. - Wees je ervan bewust dat je recht op bedenktijd hebt nadat je bent geïnformeerd over de risico’s van de ingreep. - Zorg dat je uitzoekt hoe je met de arts in contact kunt blijven zodat hij achteraf een correctie kan uitvoeren moest dat nodig zijn.

