Belgische kitesurfer (40) komt om het leven bij ongeval in Denemarken

Deze 15 Delhaize-win­kels worden zelfstan­dig, vakbondsmi­li­tan­ten trappen deur van hoofdkan­toor in

De eerste 15 van de 128 supermarkten die Delhaize in eigen beheer heeft, worden overgenomen door zelfstandige ondernemers. Dat kondigt de supermarktketen vandaag aan. De heropening van de winkels is voorzien in de loop van de maanden oktober en november. De aankondiging zorgt voor protest: aan het hoofdkantoor van Delhaize in Zellik trapten vakbondsmilitanten de deur in.