Belgische “huurmoordenaars” betrapt tijdens ontvoering in Spaans drugsmilieu HR

24 augustus 2020

10u32 0 De Spaanse politie heeft drie mannen uit België gearresteerd op verdenking van ontvoering. Het gaat om twee Belgen en een Marokkaan. Bewoners van de Spaanse exclave Ceuta aan de Straat van Gibraltar belden de politie nadat een poging tot ontvoering uitmondde in een schietpartij. Volgens lokale media zijn huurmoordenaars wellicht betrapt tijdens een afrekening in het drugsmilieu. Ze zouden speciaal daarvoor vanuit België overgekomen zijn.



De bizarre en chaotische feiten speelden zich vrijdagavond omstreeks 23.30 uur af aan het Playa Benitez in Ceuta, een Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse zijde van de Straat van Gibraltar. Dat is het smalste stukje oceaan tussen Spanje en Marokko en wordt veelvuldig gebruikt om drugs te smokkelen naar Europa.

Getuigen zagen vrijdagavond hoe een BMW in de wijk Benitez met hoge snelheid op iemand afreed. Verschillende mannen stapten uit en probeerden het slachtoffer met geweld in hun wagen te duwen. Op dat moment werden er ook verschillende schoten gelost.

In koffer geduwd

Buurtbewoners verwittigden de politie, die meteen massaal ter plaatse kwam en de omgeving probeerde af te sluiten. Toen de agenten ter plaatse kwamen, hadden de ontvoerders hun slachtoffer al in de kofferbak van een auto geduwd. Toen ze de politie zagen, probeerden ze te vluchten.

Twee van hen namen de vlucht met een Volkswagen Golf, mogelijk van het slachtoffer. Ze reden een busje van de politie aan tijdens hun vlucht. Daarna lieten ze de wagen achter en gingen te voet verder. Ze slaagden erin te ontsnappen.

Verstopt in de struiken

Drie anderen verstopten zich in de struiken, waar het pikdonker was. Met behulp van thermische camera’s slaagde de Guardia Civil er echter in hen te lokaliseren en op te pakken. Het gaat om twee Belgen en een Marokkaan die speciaal voor de ‘operatie’ vanuit ons land naar ginder zouden gereisd zijn.

De BMW en de Volkswagen Golf zijn in beslag genomen. Een van die voertuigen had volgens lokale media een Belgische nummerplaat, de andere wagen zou gehuurd zijn in Spanje.

Het geviseerde slachtoffer van de ontvoering raakte gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij zou niet in levensgevaar zijn.

Twee miljoen euro

De krant El Pueblo de Ceuta achterhaalde bij politiebronnen dat het slachtoffer mogelijk een schuld van twee miljoen euro had bij drugshandelaars. El Faro de Ceuta suggereert dat de Belgen deel uitmaakten van een groep “huurmoordenaars” die op het punt stonden een afrekening uit te voeren.

De politie onderzoekt de exacte rol van alle betrokkenen. Mogelijk volgen er nog arrestaties. De aangehouden verdachten verschijnen vandaag of later deze week al een eerste keer voor de rechtbank.



