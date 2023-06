Belgische en Nederlandse toeristen aangevallen door steenbok: vrouw (64) van klif geduwd

Erdogan was al op haar trouwfeest toen ze nog in Brussels parlement zat: wie is de Belgische die het in Turkije tot minister schopte?

Turks president Recep Erdogan benoemde dit weekend verrassend een Belgische vrouw tot minister van Familiezaken. Mahinur Özdemir Göktaş (41) kwam piepjong de Belgische politiek in en zorgde daar voor controverse, maar mag zich ook al jaren een vertrouweling van de machtigste man van Turkije noemen. Erdogan was er zelfs bij op haar huwelijk. Stond het in de sterren geschreven dat hij haar ooit naar Ankara zou halen?