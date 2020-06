Belgische en Duitse douane rollen smokkel van 30 miljoen illegale sigaretten op JOBR

19 juni 2020

16u30

Bron: DPA 2 De Belgische en Duitse douane hebben een smokkel van 30 miljoen illegale sigaretten ontmanteld. Dat meldt de douane in Hannover vrijdag. Ze konden daarmee een 6,5 miljoen euro aan ontdoken belastingen vermijden.

Dankzij een goede samenwerking tussen de Duitse en de Belgische douane zijn woensdag drie containers in beslag genomen, waarvan één geladen met gasbetonblokken en de andere twee met in totaal zo’n 30 miljoen illegale sigaretten. De containers waren over zee vervoerd van Turkije naar Antwerpen en vandaar naar de haven van Duisburg gebracht. Alleen de container met de gasbetonblokken was correct geregistreerd bij de douane. De verdachte loste deze en een tweede container in een magazijn in Noordrijn-Westfalen. Bij het doorzoeken werden bijna 16 miljoen gesmokkelde sigaretten ontdekt en in beslag genomen. In de derde container, die bij een niet-betrokken opslagbedrijf stond, werden nog eens 14 miljoen sigaretten ontdekt.

Tegen de twee hoofdverdachten zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Een van hen zit in hechtenis. Het onderzoek loopt verder nog.

