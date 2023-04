Belgische crypto-oplichter gearresteerd in Brazilië, aan de haal met miljoenen euro’s

De Belg werd door de Braziliaanse politie op 18 april gearresteerd in de stad Fortaleza, een van de populairste strandbestemmingen in Brazilië. De stad met 2,5 miljoen inwoners staat bekend voor zijn bruisend nachtleven.

De arrestatie gebeurde op basis van een ‘red notice’ van Interpol. Laurent B. zou het brein zijn achter ‘Bit Robot’, een geautomatiseerd tradingplatform voor cryptomunten dat hoge winsten beloofde aan wie erin investeerde. Bit Robot beloofde zijn gebruikers een winst van 14 tot 21 procent, per maand.

Cryptobubbel

Niet realistisch, maar wel een verhaal waar veel mensen in geloofden op het hoogtepunt van de cryptobubbel. Wie nieuwe klanten aanbracht, werd beloond met extra winst. Gebruikers die erin investeerden, zagen via de website van Bit Robot de waarde van hun beleggingen toenemen.

Het platform aanvaardde stortingen in bitcoin, maar ook in dollars, of cryptomunten als Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin, Pivx, Ripple en Monero. Het doel was om veel klanten aan te spreken en dat werkte.

50.000 euro verloren

Op 10 januari 2021 volgde echter een koude douche. Op de website van Bit Robot verscheen een bericht dat het systeem was gehackt al het geld bleek verdwenen. “Ik verloor 4.000 euro”, vertelde een 22-jarige vrouw uit Brussel destijds aan RTL Info. De vrouw was op dat moment werkloos, maar ook zwanger en speelde bijna al haar spaargeld kwijt. De Waalse zender sprak ook een twintiger die meer dan 50.000 euro verloor.

33 miljoen euro

“Zelfs een bankier raadde mij de site aan”, vertelde een inwoner van Bergen aan ‘SudInfo’. “Ik zag dat het werkte. Ik stortte geld, het kapitaal groeide en soms haalde ik geld af. Toen de site werd gesloten, had ik 10.000 dollar.” Onder de slachtoffers veel Belgen, maar er zijn er ook in Frankrijk en Zwitserland en mogelijk veel meer landen. Volgens ‘SudInfo’ was er sprake van 33 miljoen euro die is gestolen.

Ook man uit Bergen opgepakt

Meteen na het opdoeken van het platform werd A.R. uit Bergen aangehouden. Zijn bedrijf was een partner van Bit Robot. De man werd toen echter weer vrijgelaten. Hij beweerde zelf een slachtoffer te zijn. Vorige week is hij volgens ‘SudInfo’ opnieuw aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Bergen. Laurent B. is voorlopig opgesloten in Brazilië, waar hij wacht op zijn uitlevering naar ons land.

