Belgische brouwers willen zo snel mogelijk 2019 evenaren na “slechtste jaar sinds WOII”

Het coronavirus scheelde meer dan een slok op de borrel voor de Belgische brouwerijen. De sector zag in 2020 na bijna zes maanden horecasluiting de totale binnenlandse consumptie meer dan 18 procent dalen. Bovendien daalde de export voor het eerst in jaren. Sectorvereniging Belgische Brouwers wil zo snel mogelijk de cijfers van 2019 opnieuw evenaren.

Ook voor de brouwers was 2020 een rampjaar. "Het is een heel moeilijk jaar geweest. De crisis had een enorme impact op de sector", zegt Krishan Maudgal, die in februari de stok overnam als directeur van de sectorvereniging. "Er was al jaren een neerwaartse trend van de bierconsumptie in België, maar nu was er een gigantische, ongeziene terugval." Er is sprake van het "slechtste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog".

520 miljoen pintjes verdampt

Bij de horecaconsumptie is er een daling van de bierverkoop met 47,8 procent, van 2,95 miljoen hectoliter tot 1,54 miljoen hectoliter. Weliswaar steeg de bierconsumptie via de retail - die sowieso groter is dan de horecaverkoop - met 2,6 procent tot 4,17 miljoen hectoliter gerstenat, maar het totale cijfer dook alles samen 18,6 procent lager. Er verdampten tussen 2019 en 2020 omgerekend zowat 520 miljoen pintjes: van ruim 7 miljoen hectoliter in 2019 tot 5,7 miljoen hectoliter in 2020. De switch naar meer consumptie thuis werd in coronajaar 2020 nog meer benadrukt.

Export

De export - goed voor ongeveer 70 procent van de productie - kende al jaren een stijging, maar daar kwam een einde aan. Binnen Europa was er nog een stijging met 3,3 procent tot 13,55 miljoen hectoliter. Bijvoorbeeld in de grootste exportmarkt Frankrijk deden de Belgische bieren het goed (+2,7 procent), maar ook in het Verenigd Koninkrijk was er verrassend een stijging. Omwille van de brexit sloegen nog heel wat Britse handelaars voor het jaareinde een voorraad in.

Buiten Europa was er wel een forse afname: -18,3 procent tot 4,32 miljoen hectoliter. Het grote verschil zit in het verkoopskanaal. Binnen Europa gaan Belgische bieren vlot naar de winkelrekken, maar buiten de EU is Belgisch bier eerder een horecaproduct, aldus Maudgal. Het was van 2008 geleden dat de totale export gedaald is.

Ook positieve en hoopvolle signalen

Volgens Maudgal en voorzitter Jean-Louis Van de Perre zijn er ondanks de cijfers ook positieve en hoopvolle signalen uit de sector. Zo wijzen de brouwers op de sterkte van het merk "Belgisch bier", waardoor bijvoorbeeld de retailverkoop in Europa vorig jaar nog hoger ging. Anderzijds is er hoop omdat de horeca opnieuw open is.

Volledig scherm De Belgen doen alvast hun best om de schade in te halen, door weer en wind. © AFP

‘Zo snel mogelijk weer aan de toog’

"We willen zo snel mogelijk af van de capaciteitsbeperking. Het is heel belangrijk dat we zo snel mogelijk opnieuw pintjes kunnen drinken aan de toog", breekt de directeur een lans voor de eigen sector. Veel hangt af van de versoepelingen, virusvarianten, weersomstandigheden en andere onbekende factoren.

"We moeten er alles aan doen om in 2021 beter te doen dan in 2020 en in 2022 beter dan in 2021. We moeten zo snel mogelijk de situatie van 2019 evenaren. Of dit al mogelijk is in 2022, hangt af van veel factoren", dixit Maudgal. Van de Perre richt daarbij ook de blik op de overheden. Hij dankt hen voor de steunmaatregelen, maar vraagt een "stabiel sociaal-economisch klimaat" naar de toekomst toe. Voor het herstel zijn bijvoorbeeld belastingverhogingen uit den boze, klinkt het.

Nieuwe brouwerijen

Tussen 2019 en 2020 nam het aantal brouwerijen in het land netto opnieuw toe, van 340 tot 379. Al jaren komen er veel nieuwe kleine brouwerijen bij. Maar anderzijds woog corona wel degelijk door. Door corona hebben 21 brouwers de deuren gesloten in 2020. De directe tewerkstelling in de hele sector daalde vorig jaar van zowat 6.550 naar 6.194.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder