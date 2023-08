Belgische bergbeklimmer (22) stort naar beneden en sterft in Zwitserland

LIVE. Oekraïne herovert 3 vierkante kilometer bij Bachmoet: leger rukt op naar zuidelijke flank stad

Nederland geeft het voorbeeld als het gaat over het mogelijk maken van leveranties van nieuwe types wapensystemen. Dat zegt de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba, een dag nadat bekend werd dat Nederland samen met Denemarken F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne gaat leveren. Volgens Koeleba is daarmee zondag “geschiedenis geschreven”. De luchthavens in Moskou hebben vanmorgen hun veiligheidsprotocol geactiveerd na een Oekraïense droneaanval. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.