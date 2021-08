Belgische advocaat van held uit ‘Hotel Rwanda’ gedeporteerd

De Belgische advocaat van Paul Rusesabagina, de vroegere hoteldirecteur op wie de film “Hotel Rwanda” is gebaseerd, is uit Rwanda gezet. Dat gebeurde zaterdagavond, zo bevestigen officiële bronnen in het Centraal-Afrikaanse land aan het Franse persagentschap AFP. De advocaat wordt beschuldigd van schending van de immigratiewet.