Belgisch koppel zwaargewond na crash met enorme vuurzee in Oostenrijk

Bejaard koppel haakt in elkaar tijdens fietstocht­je: man in levensge­vaar

Een bejaard echtpaar kwam zaterdagavond zwaar ten val aan de Ster in Sint-Niklaas nadat hun elektrische fietsen in elkaar haakten. De man verkeert in kritieke toestand. Ook zijn vrouw liep verwondingen op aan het hoofd, maar is er minder erg aan toe.