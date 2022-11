Belgisch koppel bont en blauw geslagen bij vechtpartij in parkeergarage Eindhoven

Een Belgisch koppel is zwaargewond geraakt nadat ze door een groep mannen werden aangevallen in een parkeergarage in Eindhoven (Nederland). De slachtoffers, een man en een vrouw, liepen verschillende breuken op. De vrouw werd tot twee keer toe bewusteloos geslagen.