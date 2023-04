Belgisch hoofd EU-missie neergeschoten in Soedan: pas na twee dagen gevonden door collega’s

UpdateDe Belg Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de humanitaire missie van de Europese Unie in Soedan, is neergeschoten in Khartoem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het Amerikaanse dagblad ‘The New York Times’ dinsdagavond op basis van meerdere bronnen.

Fransen zou zondagavond vermist geraakt zijn toen de gevechten in hoofdstad Khartoem in hevigheid toenamen. Zijn collega's van de EU-missie in Khartoem gingen naar hem op zoek en troffen hem dinsdag aan. Zijn verwondingen zouden ernstig, maar niet levensbedreigend zijn, zo meldt de krant.

Fransen vertrok in 2019 met acht jaar ervaring als hoofd van humanitaire missies van de EU naar Soedan. Zo was hij volgens zijn cv op LinkedIn eerder werkzaam in dezelfde functie in Burkina Faso en Niger. Daarvoor werkte hij ruim 6 jaar voor Artsen Zonder Grenzen in onder meer Malta, Zimbabwe en Indonesië. Voor Merlin, een ngo die eveneens medici naar crisisgebieden stuurt, werkte hij twintig jaar geleden al in Ethiopië.

Een woordvoerder van de EU verzekert per e-mail dat het welzijn van het personeel de hoogste prioriteit heeft: “We staan met hen allemaal in contact en doen er alles aan om hun fysieke welzijn en veiligheid te waarborgen, in extreem moeilijke omstandigheden. Daarom kunnen we momenteel niet meer informatie geven”, staat in het bericht.

KIJK. Snel uitgelegd: dit moet je weten over het conflict in Soedan

Ambassadeur overvallen

Ambassades hebben hun personeel opgedragen te schuilen voor het geweld. Maandag werd de ambassadeur van de EU al overvallen in zijn woning en kwam een konvooi van de Amerikaanse ambassade onder vuur te liggen. Ook willekeurige buitenlandse burgers worden aangevallen door de strijdende partijen.

Ondanks eerdere berichten over een tijdelijk bestand, gaan de gevechten in Soedan dinsdagavond toch door. De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) beschuldigde het Soedanese leger er dinsdag van het staakt-het-vuren geschonden te hebben. Beide partijen hebben zich eerder ook niet gehouden aan een wapenstilstand van telkens drie uur op zondag en maandag.

Volledig scherm Archiefbeeld. Wim Fransen, hoofd van de humanitaire missie van de Europese Unie op bezoek in een vluchtelingenkamp in Niger. (24/11/14) © EC/ECHO/Anouk Delafortrie