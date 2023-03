Belgisch gezin in Hawaï opgepakt voor oplichting beleggers: “Gewetenloze hebzucht”

Een vader, moeder en hun twee kinderen, allemaal met Belgische identiteitskaart, zijn in Hawaï opgepakt, vlakbij het wereldberoemde surfstrand Waikiki Beach. Tim D. (37), Latifa Z. (47) en hun zonen Haitem D. (19) en Sofyane D. (22) zouden inwoners van Hawaï voor honderdduizenden dollars opgelicht hebben. “Gewetenloze hebzucht”, zegt een FBI-agent over de fraude.

In de aanklacht is te lezen dat het gezin in januari 2022 in Los Angeles aankwam met Belgische paspoorten. In het najaar, rond september, verhuisden ze naar Hawaï. Op het paradijselijk eiland deden ze zich voor als succesvolle private-equity investeerders die miljoenen dollars hadden verdiend met beleggingen in startups - jonge bedrijven die zijn gericht op snelle groei.

Ze beloofden goedgelovige inwoners van Hawaï een gigantisch rendement op hun investeringen. De fraude zou opgezet zijn door de 19-jarige zoon Haitem D. Hij werkte naar eigen zeggen samen met een vermogensbeheerder uit Connecticut in de VS en slaagde er zo in verschillende slachtoffers grote geldsommen te laten investeren.

216 procent rendement

Aan twee investeerders die 10.000 dollar belegden, maakte Haitem D. (19) wijs dat de waarde van hun investering al na één week gestegen was tot 148.000 dollar. Zo overtuigde hij het koppel om opnieuw 294.000 dollar te investeren, waarop ze bovendien maandelijks een rendement van 216 procent zouden ontvangen.

Volledig scherm Het gezin verbleef aan Waikiki Beach, een populair surfstrand. © Getty Images

Zijn moeder, Latifa D. (47), zou het koppel ervan overtuigd hebben dat hun pensioenrekening te weinig geld opbracht en dat ze het beter konden beleggen bij haar zoon Haitem D. (19). Toen het beloofde rendement echter niet werd uitbetaald, werd het koppel achterdochtig. Daarop vertelde Haitem D. (19) dat de betalingen waren vertraagd “vanwege blokkeringen van zijn overschrijvingen door Europese banken”.

100 miljoen dollar

Aan een ander koppel vertelde Haitem D. (19) dat hij een fonds van 100 miljoen dollar beheerde. Zij investeerden 5.000 dollar, waarop hen een jaarlijks rendement van 315 procent werd beloofd. Haitem (19) vertelde “dat hij alles wist van belleggingen, maar dat men geduld moest hebben, het zou niet van de ene dag op de andere lukken”. Ook hier speelde moeder Latifa een rol in het overtuigingsproces door het koppel te vertellen “dat ze zo'n kans maar één keer in hun leven zouden krijgen”. Van de beloofde rendementen kregen de investeerders echter nooit iets te zien.

Volledig scherm De familie verbleef in het Aston Waikiki Sunset Hotel, vlak bij het strand. © Aston Waikiki Sunset Hotel

Privéjet

De familie verbleef in Honolulu in het Aston Sunset Waikiki Hotel, op goed 350 meter stappen van het wereldberoemde surfstrand Waikiki Beach. Haitem D. (19) zou het personeel recent verteld hebben dat ze in het hotel verbleven in afwachting van beter weer, zodat ze met een privéjet uit Hawaï konden vertrekken.

“Gewetenloze hebzucht”

Agent Steven Merrill van de FBI noemt de fraude “gewetenloze hebzucht en manipulatie” en wil er alles aan te doen de schuldigen voor het gerecht te brengen. De vier familieleden ontkennen de aanklacht. Vader Tim D. (37) en zoon Haitem D. (19) zouden in de gevangenis zitten in afwachting van hun proces, terwijl moeder Latifa (47) en zoon Sofyiane (22) vrij zouden zijn na betaling van een bergtocht. De vier gezinsleden riskeren, als ze schuldig worden bevonden, een maximumstraf van 30 jaar en een boete van 1 miljoen dollar.

