“Belgisch gerecht gaat ex-president Rafael Correa niet uitleveren aan Ecuador”

Elf vrouwen dienen klacht in omdat ze gedrogeerd werden via prik of drankje op Waalse fuif

In de zaak rond de toediening van drugs op een fuif in het Waalse Dampicourt (provincie Luxemburg) hebben nog eens vier vrouwen een klacht ingediend. Dat meldt het parket van Luxemburg. Het totaal komt zo op elf te staan. Er was al een gerechtelijk onderzoek gestart nadat zeven jonge vrouwen lieten weten dat ze verdovende middelen toegediend gekregen hadden. De fuif vond plaats van 30 april op 1 mei.

6 mei