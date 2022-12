Belgisch champagnemerk Victor & Charles haalt internationale media

Zitting terreurpro­ces tijd geschorst nadat Asufi zegt “gewurgd” te zijn geweest in gevangenis, beschuldig­den verlaten uit protest de rechtszaal

De vierde procesdag rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel is vanochtend meteen gestart met een schorsing van de zitting. Beschuldigde Ali El Haddad Asufi zegt het slachtoffer te zijn geworden van politiegeweld. “Mijn cliënt is deze ochtend zo zwaar gewurgd in de gevangenis dat hij het bewustzijn verloor”, zei zijn advocaat Jonathan De Taye. Daarop schorste de voorzitter van het hof van assisen de zitting zodat een arts de man kon onderzoeken. Intussen kan de zitting hervatten, maar dat gebeurt zonder beschuldigden in de box. Asufi heeft de rechtszaal verlaten, zes andere beschuldigden volgden uit protest zijn voorbeeld.

12:26