België zal vaccin van AstraZeneca niet toedienen aan 55-plussers - Nederland verlengt lockdown tot 2 maart

En plots ontdekten zij een nieuw talent: “Elke ochtend sta ik om 6 uur op de boerderij”

5:00 Weinig sociaal contact, hobby's en perspectief: het is de nieuwe realiteit voor onze jongeren. Maar draai het eens om. Wat als al die tijd ook núttig bleek te zijn, en de laatste maanden vooral gingen over een nieuwe passie of een niet eerder ontdekt talent? "De boerderij is al maanden mijn lichtpuntje."