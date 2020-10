België vraagt uitleg van Rusland over vergiftiging Navalny RL

02 oktober 2020

01u47

Bron: Belga 0 Vijf Europese leden van de VN-Veiligheidsraad - België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Estland en Frankrijk - hebben in een brief uitleg gevraagd van Rusland over de vergiftiging van de Russische opposant Aleksej Navalny. De zaak betekent volgens de vijf "een bedreiging voor de internationale veiligheid en vrede".

De vijf landen vragen dat Rusland "dringend, volledig en transparant" uitleg geeft over de omstandigheden van de vergiftiging. Ze wijzen erop dat de Veiligheidsraad op 22 november 2019 heeft herbevestigd dat elk gebruik van chemische wapens altijd onaanvaardbaar is. De oppositieleider zou vergiftigd zijn met het novitsjok-zenuwgif.

Samenwerking

De Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, eiste op zijn beurt samenwerking van de Europeanen. "In plaats van brieven te schrijven, zouden sommigen onder hen beter samenwerken met de Russische autoriteiten", stelde hij. Rusland, dat elke betrokkenheid ontkent, wil dat Duitsland en Frankrijk bewijzen op tafel leggen.

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Labs in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif.

