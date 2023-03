België verschafte door gebrek aan communicatie arbeidsvisa aan firma’s die niet eens bestaan

Een gebrek aan communicatie tussen de federale en de Vlaamse diensten en een ingewikkelde bevoegdheidsverdeling maakten een verregaande fraude met arbeidsvisa mogelijk. Dat bleek vandaag uit een hoorzitting in het Vlaams Parlement. "Er is weinig of geen dialoog tussen de regionale en de federale administraties", zei Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Werkgevers die vacatures voor een knelpuntberoep niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een 'gecombineerde vergunning' niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken. Het Belgische consulaat in het Turkse Istanboel heeft meer dan 700 dossiers geblokkeerd van mensen die in Vlaanderen willen komen werken. Ook in het consulaat in Rabat, Marokko, zijn tientallen mogelijk frauduleuze aanvragen geblokkeerd.

Die dossiers staan al sinds vorig jaar op de radar van de federale diensten, maar Vlaanderen kreeg volgens Ann Van den Cruyce van het departement Werk, pas op 9 februari zicht op de volledige omvang van het dossier.

"Op 9 februari was er een vergadering met de DVZ en met Buitenlandse Zaken", zei Van den Cruyce donderdag. "Daar is meegedeeld dat er al zevenhonderd geblokkeerde dossiers waren. Dat was de eerste keer dat wij vernamen dat het zo ver is gegaan. Maar op dat overleg hebben wij nog steeds geen concrete aanwijzingen gekregen voor concrete dossiers.”

Dat zou pas op 21 februari zijn gebeurd, nadat er artikels in de kranten waren verschenen. Maar ook op die lijst stonden nauwelijks gegevens van ondernemingen, gaf Van den Cruyce aan. Het ging om namen van personen en daar wringt het schoentje. Vlaanderen is verantwoordelijk voor de werkgeverszijde terwijl federaal verantwoordelijk is voor de werknemerszijde.

“Weinig of geen dialoog”

"Vlaanderen kijkt naar de werkgever en niet naar de werknemer", zei Roosemont. "Wij kijken vooral naar de werknemer, wij willen het migratierisico beperken. Maar Vlaanderen zegt: als de persoon een beroep wil doen dat op de knelpuntberoepenlijst staat en op papier een werkgever vindt, dan wordt de vergunning afgeleverd. (...) Als dan later blijkt dat de persoon niet aan het werk is, trekken ze de vergunning weer in en is het aan ons om het verblijf in te trekken.”

De bedrijven die betrokken waren bij de Turkse en Marokkaanse dossiers waren vaak micro-ondernemingen, zonder website en zonder duidelijke zichtbaarheid op Google Maps. Maar die bedrijfsnamen werden dus aanvankelijk niet doorgegeven aan Vlaanderen.

"Er is weinig of geen dialoog tussen de regionale en de federale administraties", analyseerde Roosemont. "We hebben geen contact, we kennen ze niet, we weten hun bevoegdheden met moeite. Dat is ongezond."

Een brief die de krant De Standaard kon inkijken, bevat enkele opmerkelijke bevindingen. De brief dateert van eind oktober vorig jaar en is afkomstig van de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken Roosemont aan het Vlaams departement Werk. Hierin schrijft Freddy Roosemont dat het Belgische consulaat in Istanboel dossiers ‘steekproefgewijs’ ging onderzoeken na (onder meer) de opmerkelijke toename in het aantal aanvragen. Het consulaat kon op die manier een paar zaken achterhalen waaronder de bevestiging van firma’s dat “zij de personen die een visum aanvragen (...) niet kennen. Andere verklaren dat de naam van hun firma frauduleus werd gebruikt. Nog andere firma’s bestaan gewoonweg niet”.

Deblokkering

Intussen blijven de consulaten zowat alle nieuwe dossiers voor gecombineerde vergunningen blokkeren. Enkel de grote bekende bedrijven krijgen een uitzondering. Dat moet zo snel mogelijk stoppen, vindt minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Tegen volgende week willen we duidelijkheid en moeten we een deblokkering kunnen doen”, zei hij.

Een verhoging van het aantal inspecteurs op Vlaams niveau is niet aan de orde. “Sinds 2019 is het aantal inspecteurs al verdubbeld”, zei Brouns. Er komt wel een evaluatieonderzoek naar de volledige procedure.

“Wat ik uit de hoorzitting kan opmaken, is dat de Vlaamse Dienst Economische Migratie niet gedaan heeft wat we er allemaal van verwachtten en ook dachten dat die dienst deed”, reageerde Maaike De Vreese van N-VA. “Namelijk een grondige eerste check bij de aanvraag. De discrepantie tussen de verklaringen Vlaams en federaal is groot. Willen we het draagvlak voor arbeidsmigratie behouden, dan moeten we dit echt wel serieus nemen en niet wachten tot er weer incidenten gebeuren.”

“De federale diensten hebben nog marge tot verbetering”, vond Robrecht Bothuyne van CD&V. “De communicatie vanuit die hoek moet systematischer. Om dan zomaar een blokkering te organiseren van honderden bonafide dossiers, lijkt me niet het goede voorbeeld. Er moet dus meer uitgewisseld worden.”

De Moor wijst naar Vlaanderen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) werd woensdagochtend in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken door Theo Francken (N-VA), Barbara Pas (Vlaams Belang), Ben Segers (Vooruit) en Eva Platteau (Groen) aan de tand gevoeld. De CD&V-politica beet van zich af. “Er wordt gesuggereerd dat we traag zouden hebben gereageerd, maar dat klopt absoluut niet. (...) Vanaf de eerste melding staat de visumuitreiking on hold”, zei ze.

De staatssecretaris wees in haar betoog duidelijk naar Vlaanderen. “De procedure voor arbeidsmigratie is een gedeelde bevoegdheid, maar het zwaartepunt ligt bij de gewesten. Zij oordelen of een werknemer toelating krijgt en beslissen over de lijst met knelpuntberoepen, de Dienst Vreemdelingenzaken kan alleen nog weigeren wegens redenen van openbare orde of nationale veiligheid.”

Francken, wiens partij N-VA de Vlaamse regering leidt, gaf toe dat Vlaanderen “allicht een aantal controles niet voldoende heeft toegepast”. Tegelijkertijd vindt hij dat ook het federale niveau een zekere verantwoordelijkheid heeft. “Er wordt op Vlaanderen geschoten, maar het intrekken van verblijf, opsporen van illegaliteit, en bestraffen van fraude, dat zit toch allemaal bij de Dienst Vreemdelingenzaken?”, klonk het.

