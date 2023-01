België verplicht coronatest vóór vertrek uit China bij directe vlucht

Moeten wij ons zorgen maken nu het coronage­vaar opnieuw uit China komt? Van Ranst beant­woordt de belangrijk­ste vragen

Een licht gevoel van déjà vu waart over Europa. Het is Nieuwjaar en uit het Verre Oosten dreigt weer sanitair Gevaar. Begin december schrapte Peking het zerocovidbeleid. Half China is ondertussen besmet en heel China mag weer op reis. Komen daar bij ons problemen van? En is de situatie te vergelijken met begin 2020? Viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) is er niet helemaal gerust in. Hij beantwoordt enkele belangrijke vragen over het nieuwe gevaar uit China.

31 december