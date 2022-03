België stuurt voor 11 miljoen euro extra militair materiaal naar Oekraïne

Antwerpen Brandstich­ter slaat weer toe in Hoboken: twee wagens zwaar beschadigd

In de Frieslandstraat in Hoboken is donderdagnacht brand gesticht in een geparkeerde wagen. Een auto die vlakbij stond vatte ook vuur. Maandagnacht werden in dezelfde straat ook al twee wagens in brand gestoken. De politie onderzoekt de zaak.

11:59