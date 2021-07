België stuurt 150.000 doses AstraZeneca naar Tunesië

De situatie in Tunesië gaat de slechte kant op: de gezondheidssituatie verslechtert ernstig en ook het aantal ziekenhuisopnames schiet de hoogte in. Net daarom vroeg Tunesië zijn Europese partners onder meer naar vaccins. Zo hoopt het land de vaccinatiecampagne te kunnen versnellen, de vaccinatiegraad is er namelijk nog erg laag.

“Internationale solidariteit is in de huidige pandemiecontext van groot belang, aangezien niemand van ons veilig is zolang we dat niet allemaal zijn,” aldus de FOD. België stuurt daarom in totaal 150.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin naar Tunesië. Daarnaast voorziet ons land ook in intensive care geneesmiddelen en medisch materiaal voor intensieve verzorging en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en maskers.